El drástico cambio de look de Chichila Navia por el que la halagan en redes

Una de las actrices más queridas de Colombia es Chichila Navia y no es para menos ya que la artista ha crecido literalmente ante nuestros ojos y su talento también se ha visto en constante evolución desde hace años sorprendiéndonos con papeles extraordinarios que han quedado en el imaginario y los corazones de los colombianos.

Además de su indudable talento, Chichila nos ha enamorado con esa belleza natural que acompañada con su carisma hacen un conjunto que atrae a sus seguidores. Aunque siempre ha tenido un look muy clásico, la talentosa actriz se caracteriza a la par por ser una mujer muy elegante, no en vano sacó hace algún tiempo una línea de ropa de una prenda en particular que fue un éxito en quienes le siguen.

Y aunque siempre se ha visto bella, recientemente la actriz dejó en redes sociales una foto en donde se le vio muy bella estrenando look con un rubio que la hace ver entre otras cosas muy sensual.

Lo hizo en medio de un evento de lanzamiento de un proyecto para una reconocida plataforma de streaming que comparte con sus amigas del alma Verónica Orozco, Ana María Orozco y su prima Carolina Cuervo.

Chichila descresta con su físico en cada posteo

La bella actriz quien ha participado en producciones de nuestra tele como Pa’ Quererte, goza de una apariencia saludable desde hace ya varios años.

En las fotos en donde se le ve con el cabello rubio Chichila se puede apreciar con un vestido negro que deja ver su trabajada figura con la que se siente no solo bien a nivel físico, sino que le ha devuelto esa jovialidad que muchas admiran de ella en sus redes sociales.

Es por eso que la actriz no le teme al cambio y ahora se ve muy distinta inclusive para lo que será su nuevo proyecto actoral, no en vano dejó ver en un reel ese cambio en donde expresa que se sabe que así es su carrera en donde seguramente nos seguirá sorprendiendo

Además muchos resaltan esa actitud y buen humor que tiene la actriz quien por estos días vuelve al ruedo en la pantalla chica en la ficción ‘Cochina envidia’ en donde seguramente dejará otro personaje inolvidable para su carrera actoral.

