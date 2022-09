"No te confundas" Carolina Cruz sorprendió con contundente mensaje

La presentadora Carolina Cruz sorprendió en las últimas horas a sus seguidores al compartir un poderoso y contundente mensaje en sus redes sociales, donde quiso hacer un llamado para quienes piensan que todo lo que se ve y se publica en redes es una verdad absoluta.

Para ello, quiso recordarles que lo que se hace público en estas plataformas es tan solo un pequeño porcentaje de lo que realmente vive, siente, sufre, goza y llora cada usuario en su relación, trabajo, familia y vida en general.

Puedo estar con mi novio al lado y publicar algo de soltería, asi como puedo estar publicando algo de amor estando soltera. Puedo hablar de la traición estando rodeada de mis seres queridos y de igual forma puedo hablar de lealtad estando totalmente sola. Yo pude haber publicado algo triste estando feliz, y algo alegre estando triste. Mis redes sociales no te van a decir quién soy yo. Hoy puedo ser una total payasa y mañana puedo darte un consejo que cambie tu vida por completo

Por si fuera poco, también aporvechó la parte final de su contundente mensaje para recordarle a las personas que se fían de todo lo que ven en internet y redes que no deben confundirse ya que cada persona tiene batallas y procesos muy personales que quiere proteger de la opinión pública.

Así reaccionaron los internautas al mensaje de Carolina Cruz

Esto lo hizo a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, y donde rápidamente se hizo tendencia, logrando que múltiples páginas de entretenimiento nacional replicaran la noticia, despertando las posturas empáticas en su mayoría, por parte de los usuarios.

"Confirmo!! NO TE CONFUNDAS", "Siempre ha sido, eso no es novedad!!", "Claramente así soy también yo", "Hay noo ..no más novela. y copiada también", "Totalmente de acuerdo contigo Caro", "Uy si!! Que fastidio esa gente que se toma a pecho todo lo que uno pública", "Que al chismoso hay que tenerlo confundido" y "Que va ombe !!! Que todo lo publican y después no quieren que la gente las critique", fueron algunos de los comentarios.

Otros por su parte, no se mostraron muy a favor de sus palabras, asegurando que el problema no es lo que la gente piensa, sino que los famosos en su mayoría, hacen pública su vida y detalles que deberían ser íntimos para después quejarse porque la gente opina o los critica.

