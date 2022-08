"Soy una abuelita", Carmen Villalobos se le midió a actividad extrema

Carmen Villalobos es una de las mujeres del momento en Colombia, ya que, la barranquillera ha logrado ganarse el cariño y admiración de millones de televidentes con su papel de Alejandra Maldonado en Hasta que la Plata nos Separe, personaje que cada día sorprende más con su particular y divertida historia de amor y odio con Rafael Méndez.

La actriz aparte de ser bastante reconocida en televisión también goza de gran popularidad en redes, donde se cataloga como una de las actrices colombianas y latinoamericanas más seguidas, hablando solo de Instagram, la barranquillera posee más de 20 millones de seguidores.

En redes la actriz comparte a diario parte de su vida personal, en donde por estos días sus proyectos laborales son protagonistas, pues la actriz se encuentra conduciendo un reality de cocina para una reconocida cadena de televisión estadounidense.

Sin embargo, dentro de su apretada agenda y compromisos laborales, también queda espacio para la diversión y para departir algunos momentos de adrenalina junto a sus amigos.

Recientemente la actriz compartió un divertido momento en el que se encontraba disfrutando de una actividad extrema junto a unos amigos, pues la barranquillera se le midió a manejar karts, algo que, al parecer le produce bastantes nervios, pues en los videos compartidos en su cuenta personal, compartió su sentir de realizar esta actividad.

Carmen no dudo en expresar que era una actividad que le daba nervios y que por eso iba manejando de forma despacio y tranquila, sin embargo, sus amigos si estaban manejando de forma rápida, algo que sorprendía a Villalobos.

En historias posteriores, se puede observar que en un momento la actriz se sintió tan asustada parte de la emoción que le gritaba a sus acompañantes que le bajaran a la velocidad porque sentía que la iban a estrellar.

Juep#$" vienen estos locos y me van a estrellar, frenen, no yo porque me subí.