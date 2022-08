Carmen Villalobos reveló si las canciones que publica en redes son indirectas

La actriz y presentadora Carmen Villalobos, quien actualmente interpreta a Alejandra Maldonado en la producción de Canal RCN “Hasta que la plata nos separe”, se ha caracterizado no solo por su excelente profesionalismo y desempeño en la pantalla chica, sino también por su increíble carisma y alegría el cual logra transmitir naturalmente por medio de sus diferentes redes sociales.

Y es precisamente en una de sus redes sociales, donde Carmen Villalobos recibió una curiosa pregunta por parte de uno de sus seguidores quienes han estado muy pendientes de su actividad diaria desde que se confirmó su ruptura con el actor Sebastián Caicedo con quien llevaba trece años de relación.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de veinte millones y medio de seguidores, la actriz decidió realizar la famosa dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social para que sus seguidores interactúen y tengan la oportunidad de conocer más sobre diferentes aspectos de su vida tanto profesional como personal.

Entre las preguntas hubo una en especial que llamó la atención de la talentosa mujer, y es que esta estaba relacionada a las diferentes canciones que suele compartir por medio de sus redes sociales diariamente, pues a juicio de la persona que le formuló la pregunta, estas parecen ser indirectas muy directas.

“¿Las canciones que subes son indirectas directas para alguien?”, fue la pregunta que la actriz recibió y a la que respondió sin ningún problema y entre risas que “esta pregunta me da mucha risa, porque yo soy un mosaico musical. A veces estoy triste y subo canciones alegres. A veces estoy alegre y subo canciones tristes. No hombre, cero. Ustedes saben que yo me la paso feliz escuchando música. Si ya la gente se lo toma personal es otra cosa”.