Carlos Torres se define a sí mismo en los Premios Platino 2022

Este domingo primero de mayo se llevó a cabo la entrega de los ‘Premios Platino 2022’ en la que estuvo invitado el actor Carlos Torres, quien protagonizó la exitosa telenovela ‘La Nieta Elegida’.

Una de las dinámicas que se hicieron en el evento, más específicamente en la alfombra roja, tenía como objetivo que los invitados sacaran, al azar, un papel con una foto y el nombre de otro actor para que lo describiera.

En su cuenta de Instagram con más de 5 millones de seguidores, Carlos publicó el momento en el que él participó y, de la manera más divertida, se sacó a si mismo y tuvo que describirse.

“A ver… aquí está: primer nombre… uy no lo van a creer. ¿Están grabando? Ah, Ah. Ustedes se dieron cuenta que aquí no había ningún truco. Eh… Carlos Torres, oye me gusta mucho este actor, quiero que sepan, me gusta muchísimo, tiene un carisma impresionante, un muchacho muy querido. Espero que le vaya muy bien en el futuro, de verdad se lo merece. Muy trabajador, muy disciplinado. No, vea, claro que lo conozco, lo conozco muy bien, muy bien lo conozco” dijo el actor ante las cámaras y de una forma muy jocosa.