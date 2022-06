Así respondió Carlos Torres cuando le preguntaron por sus exnovias

El actor colombiano, Carlos Torres, se cataloga como uno de los artistas más reconocidos de la televisión nacional y ahora internacional, por su belleza, talento y participación en importantes producciones que lograron gran éxito en países de habla hispana. Esto le permite gozar actualmente de una comunidad de seguidores por encima de los cinco millones y de una acaparación mediática gigantezca.

Recordemos que más allá de su trabajo, hay muchos interrogantes que surgen respecto a la vida personal y emocional del también modelo, quien siempre se ha mostrado reservado con esos temas. Como muestra de ello, está el más reciente clip que se hizo viral en redes, donde una muejr le pregunta sobre cuántas novias ha tenido a lo largo de su vida, ¿que respondió Carlos?

"¿Cuántas novias has tenido Carlos" preguntó una mujer, a lo que Carlos dijo, "uy, ¿cuántas novias he tenido, no sé, como cinco, creo..,mentiras no he tenido novias", respondió Carlos, tras haber sido interrumpido por la mujer, que le pidió ser claro con la palabra "novias" ya que no todas las mujeres que han pasado por su vida, se ganaron ese título.