Carla Giraldo sube la temperatura al posar con picante atuendo

Carla Giraldo siempre ha sido una de las actrices más sensuales de la televisión colombiana, de hecho, la artista protagonizó en su primer papel en la televisión una de las producciones más intensas de la pantalla, ‘Me llaman Lolita’.

Pues bien, con ese sobrenombre Carla aún hoy es conocida y es que su forma de ser tan peculiar hace que muchos la asocien a sensualidad y picardía.

En su cuenta de Instagram la actriz recibe todo tipo de comentarios en sus fotos en donde resaltan que tiene esa belleza intacta por la que muchos hombres suspiran al verla, por ello no hay duda de que Carla es un completo éxito en sus redes sociales sobre todo con el público masculino.

Recientemente Carla posteó una foto en donde deja poco a la imaginación con una sugerente posa ante la cámara. Con las piernas cruzadas y con ropa interior blanca, Carla presumió su físico y esas curvas que no solo enloquecen a sus seguidores sino también por supuesto a su esposo con quien tiene una relación estable y digna de aplausos.

Carla a su vez se ha dejado ver en esta foto que no se sabe si es reciente o no, con un look bastante distinto del que conocimos de la mujer en el reality del Canal RCN MasterChef Celebrity. En la imagen se le ve rubia, un color de pelo que resalta sus facciones y que despeja su rostro que es uno de los más bellos de la televisión colombiana.

En la imagen donde Carla se ve con un anillo gigante y muestra ese don que tiene para posar a la cámara muchos han comentado ampliamente lo bella que se ve, lejos de lo que algunos piensen de ella, se ve que la actriz ha subido la temperatura y ha flechado los corazones de varios quienes amaron su publicación.

Carla Giraldo, la lolita de la tele que no deja de impactar.

Pese a que la bella artista ha sufrido un evidente cambio por algunos kilos de más en los últimos años, lo que impresiona a sus fans y lo que se ha generalizado de ella es que sigue siendo una de las mujeres más hermosas y sensuales de la farándula nacional.

Eso lo demuestran las fotos que postea la ahora ama de casa, esposa y abnegada madre, que en algunas ocasiones ha antepuesto su carrera como actriz por estar entregada a su familia, sin duda el proyecto más importante que tiene y al que le ha metido todas sus ganas y energía en los últimos años.

Tras ganar MasterChef Celebrity 2021, la bella paisa de 35 años dividió opiniones en redes, no obstante muchos piden que vuelva a la televisión con un papel actoral pues sí que hace falta su talento en la pantalla chica colombiana.

