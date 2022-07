Camilo Triana sufrió un desagradable inconveniente durante sus vacaciones

El creador de contenido Camilo Triana, reconocido actualmente en las redes sociales por realizar varios resúmenes de diferentes polémicas y chismes de la farándula nacional e internacional, además por sus increíbles maquillajes, los cuales ha decidido realizarles a diferentes celebridades, la primera de ellas la actriz Lina Tejeiro.

Actualmente el influenciador se encuentra de vacaciones junto a su familia en las playas de Panamá y aunque todo parecía ir a la perfección fue en su último día de descanso que Triana sufrió un desagradable inconveniente.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de un millón y medio de seguidores, el influenciador apareció, en medio de lágrimas y con la cara tapada, para comentarles lo sucedido a los internautas.

Resulta que el instagramer se encontraba caminando por la playa del lugar en el que se está hospedando y pisó algo bastante desagradable. En un principio Triana lo relacionó con excremento de perro, pero rápidamente lo descartó debido a que en el lugar no se encuentra ni una sola mascota. Sin embargo, minutos después se percató que lo que había pisado era excremento de bebé.

“Hermanas acaba de pasar algo horrible. Íbamos caminando y pisé algo y yo dije: bueno puede ser una fruta, porque acá no hay perros, imposible, dije, sea popó. Hermanas era popó de bebé, de bebé. ¡Mamá! Maric* es como si me persiguiera el olor. No tengan bebés”, manifestó Camilo en medio de nauseas.