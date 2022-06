Camilo Triana se mostró bastante emocionado por maquillar a Lina Tejeiro

El creador de contenido Camilo Triana se mostró bastante emocionado por realizar contenido digital junto a la actriz Lina Tejeiro. Este encuentro tenía como objetivo charlar un poco sobre varios aspectos de la vida de la mujer mientras le realizaba un maquillaje.

Según se puede ver en el video publicado en el canal de YouTube del influenciador, en el que acumula más de trecientos mil suscriptores, el instagramer enseñó desde su llegada a la casa de la actriz hasta que finaliza su maquillaje.

Al momento de ingresar al recinto se puede ver con total naturalidad lo que suele pasar en un día a día en casa con sus mascotas. Además, lo primero que hace Camilo es ingresar al baño de la joven para conocerlo en persona.

Al parecer, Lina en un principio no está enterada de la clase de maquillaje que Camilo le realizaría, pues es hasta el final del mismo que puede verse frente a un espejo.

Antes de iniciar con el maquillaje, Camilo le expresa a Lina lo bien que se siente de estar en ese momento juntos, ya que nunca pensó que en algún momento de su vida se encontraría en su casa para llevar a cabo este contenido.

Además, explicó un poco de lo que se tratará esta nueva sección de su canal de YouTube a la que nombró ‘Chisme y MakeUp’.

“Es un espacio en el que quiero entrevistar a personas mientras maquillo. Yo no soy maquillador profesional, yo lo hago por hobbie y me gusta el chisme, entonces uno dos cosas que me gustan en una misma”, explicó el creador de contenido mientras iniciaba con el maquillaje de Lina.

Durante la entrevista, que dura aproximadamente una hora, Camilo y Lina charlaron sobre varios aspectos, siendo su situación sentimental el que más llamó la atención de los internautas.

Ante esto Lina manifestó que en estos momentos se siente tranquila, y que, aunque está soltera no se cierra a la oportunidad de que en algún momento el amor vuelva a tocar su puerta. Además de esto, aclaró los rumores que actualmente existen con Juan Duque.

“¿Hay algo con Juan Duque?”, fue la pregunta que Camilo le realizó y a lo que la actriz respondió entre risa nerviosa: “¿Algo? No, o sea, una amistad, no, no, no ha pasado nada más allá que una amistad hasta ahora. Lo he visto una vez en la vida y hablamos”.