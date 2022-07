Camilo fascinó con inspirador mensaje para sus fans

El cantante antioqueño Camilo Echeverry es sin lugar a dudas uno de los exponentes de música más reconocidos y sonados del país del cafetero, por su talento, buenas letras, matrimonio con Evaluna Montaner y ahora por sus experiencias como papá de su primogénita, Índigo.

Todo esto, sumado a la constante interacción que tiene el colombiano con sus fans, le ha permitido acumular una comunidad por encima de los 27,4 millones de seguidores de diferentes partes del mundo, que a diario están al pendiente de lo que hace y publica.

Para retribuir tanto amor y apoyo, el interprete de "Pegao" aprovechó su más reciente historia de Instagram para compartir un motivacional mensaje con sus seguidores, donde les recordó lo valiosos que eran y lo importante que era aprender a valorarse sin estar pendiente de los procesos de los demas.

"Tribu: no sé quién tiene que leer esto pero: si te pones a mirar a los lados a tratar de uniformarte, parecerte y competir, vas a estar siempre en una fila...y la vida real NO es una competencia. Ya eres el número 1 siendo tu mismo. Ese triunfo no te lo roba nadie", escribió Camilo, mientras se veía de fondo recostado y tomando un café.