Camilo mostró lo que hace con su equipo cuando descansan

Son miles las personas que quieren saber sobre qué hace Camilo Echeverry cuando descansa luego de una gira, o luego de una presentación, incluso, ene se tiempo de descanso que podría tener entre cada show musical que hace.

Y quizás esta pregunta se la hagan mucho, por lo que, de forma muy original y divertida, el cantante decidió mostrar cómo son esos momentos cuando están “descansando”, “libres”, o, por el contrario, “muy ocupados”.

En su cuenta de Instagram, Camilo dejó ver un video muy divertido con varias poses originales entre las que destaca su seriedad, pues él lidera el grupo, que no son más que miembros de su equipo de trabajo junto a él, posando en varias situaciones, incluso cargándolo y dejando ver la capacidad de creatividad que tienen todos cuando se unen, mucho más allá de la música.

A más de uno le divirtió, incluso, a su suegro, Ricardo Montaner le pareció completamente original y gracioso lo que hizo el padre de su nieta, y no dudó en dejarle comentarios de risas. Pero no fue el único, porque Mau y Ricky dejaron su comentario asegurando que debían generar más contenido así, porque estaba increíble.

Miles de reproducciones y cientos de comentarios divertidos no se hicieron espera, incluso por quienes no esperaban que Camilo respondiera así a quienes querían saber qué hacían cuando no estaban sobre una tarima interpretando sus canciones.

Camilo es energía

No es la primera vez que Camilo divierte a sus seguidores con su contenido, pues en más de una ocasión se ha dejado ver generando contenido original que es de los favoritos de sus seguidores.

Cuando aparece con sus papás bailando, cuando hace coreografías junto a Evaluna, cuando aparece con la familia Montaner generando videos graciosos, incluso cuando se graba haciendo alguna labor de su casa y le pone su toque de gracia, sin duda son los favoritos de sus miles de fanáticos en todo el mundo.

Camilo Echeverry está en una gran etapa de su vida, personal y laboral, sobre todo porque él se está estrenando como papá, pero al mismo tiempo está logrando una carrera internacional admirable para muchos, sobre todo para su esposa y madre de su primera hija, Índigo, quien se ha dejado ver a su lado, como familia, sobre todo disfrutando de los conciertos de sus padres, porque Evaluna se sube a tarima cuando toca interpretar esos éxitos musicales que tienen.

