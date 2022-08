La Barbie Colombia responsabilizó a Epa Colombia si atentan contra su vida

La influenciadora y examiga de la empresaria Epa Colombia, Yoli Álvarez, más conocida en el mundo digital como 'La Barbie colombiana’ se pronunció una vez más sobre toda la polémica que la envuelve por afirmar que Daneidy Barrera habría lavado dinero cuando recién había empezado su venta de keratinas.

Sin embargo, en esta ocasión, y cansada de los comentarios de los internautas, decidió activar la famosa herramienta de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram para resolver todas las dudas que tuviera con respecto a este tema y su vida personal.

Inmediatamente los internautas bombardearon de preguntas a la mujer, quien solo decidió responder unas cuantas, entre ellas si le habían ofrecido algo más que los seis millones que reveló anteriormente y si no le daba miedo que su vida pudiera correr peligro por revelar este tipo de información de manera pública.

LA BARBIE RESPONSABILIZÓ A EPA COLOMBIA SI ANTENTAN CONTRA VIDA

Como te mencionamos anteriormente, la influenciadora dejó constancia públicamente de que si algo le llegaba a pasar en los próximos días culpaba directamente a la empresaria.

“¿No te da miedo que luego con tantas acusaciones tu vida corra peligro?” fue una de las preguntas que recibió la mujer.

Ante esto, Yoli aprovechó para dejar constancia de que si algo le llegaba a pasar algo grave a la única que hacía responsable era a Daneidy Barrera, quien es la directamente afectada por los detalles que ha sacado a la luz.

“Para nada. Además, pase lo que me pase, a la única que hago responsable es la señora Daneidy Barrera Rojas, conocida como la Epa Colombia. Públicamente. Entonces, no, para nada”.

Otra de las preguntas que llamó la atención de la Barbie fue “¿Es verdad que te ofrecieron un apartamento por tu silencio?”, pues al leerla no pudo evitar soltar una carcajada para posteriormente afirmar “Cristo bendito. Oigan, ustedes tienen la lengua más larga que la Barbie (Risas). No, no, no, no, no, como ya escucharon, solo seis millones de pesos, solo seis millones de pesos”.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la mujer arremete contra la joven pues hace un par de meses atrás dedicó su tiempo a revelar diversos detalles ocultos de ella por medio de sus redes sociales, luego de que le pidiera el contacto de Doña Gloria, famosa por subirse al metrocable de Medellín, para supuestamente darle un mercado que nunca entregó.

No dejes de leer: “Yo te voy a destruir y tú lo vas a ver”: La Barbie Colombiana a Epa Colombia