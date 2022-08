Epa Colombia habría lavado dinero, según su examiga, La Barbie Colombiana

La influenciadora y examiga de la empresaria Epa Colombia, Yoli Álvarez, más conocida en el mundo digital como 'La Barbie colombiana’ arremetió nuevamente contra la influenciadora tras realizar una dinámica de preguntas por medio de su cuenta oficial de Instagram.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la mujer arremete contra la joven pues hace un par de meses atrás dedicó su tiempo a revelar diversos detalles ocultos de ella por medio de sus redes sociales, luego de que le pidiera el contacto de Doña Gloria, famosa por subirse al metrocable de Medellín, para supuestamente darle un mercado que nunca entregó.

Ahora, después de estos acontecimientos que llamaron la atención de varios portales digitales, ‘La Barbie’ volvió a aparecer para continuar con esta gran polémica que envuelve directamente a Epa Colombia.

A través de su cuenta de Instagram, en donde acumula más de cincuenta y siete mil seguidores, la mujer activó la famosa herramienta de preguntas y respuestas que ofrece la red social para que sus seguidores solucionaran sus dudas sobre lo que quisieran, y como era de esperar, varias de ellas estuvieron relacionadas a la empresaria.

Esta fue la pregunta que la influenciadora recibió en sus redes sociales y a la que no tuvo problema en responder al referirse desde su conocimiento, pues como todos saben, ambas mujeres perdieron todo tipo de contacto desde que su amistad se fracturó.

Yoli expresó que desde su criterio y teniendo en cuenta lo que había vivido junto a la empresaria en aquella época, considera que efectivamente Epa Colombia sí habría lavado dinero. Sin embargo, aclaró que no sabía si en la actualidad lo seguía haciendo.

“A ver esta pregunta me la han hecho y se la han hecho ustedes, y se la han hecho los medios de comunicación. Se la ha hecho hasta el perro, el gato, todos. Y tienen esa duda. Yo creí que lavar dinero era hacer billetes falsos, porque pues yo no sé nada de eso, pero yo por lo que me explicó una abogada, porque ustedes saben que yo soy bruta, yo no tengo conocimiento de eso, me explicó y por lo que yo sé, por lo que yo viví, por lo que yo soy de testigo, por lo que yo escuché, por lo que yo veía, por todo lo que yo sé, en el tiempo en que yo estaba con ella y, o sea, hace un tiempo puedo decir que sí. Ahora, como yo ya no estoy con ella, yo no sé nada de ella, nada, nada, entonces no puedo decir lo mismo si ella ya no está haciendo eso o si ella, no sé, ahorita te puedo decir que no sé. En el tiempo que yo estaba con ella y de lo que sabía sí. Ahorita, no sé”