“Yo te voy a destruir y tú lo vas a ver”: La Barbie Colombiana a Epa Colombia

Hace pocas horas, Yoli Álvarez, más conocida en el mundo digital como ‘La Barbie Colombiana’, se volvió tendencia en las redes sociales al arremeter una vez más contra la empresaria Epa Colombia, al acusarla de supuestamente lavar dinero cuando ellas aún eran amigas.

Horas después apareció una vez más a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram para enviarle un contundente mensaje a la vendedora de keratina, quien habría enviado a una persona de su equipo a contactarla para ofrecerle una jugosa oferta a cambio de que se retractara públicamente.

Sin embargo, la mujer se negó a retractarse y reafirmó las razones por las que habría revelado la información sobre el supuesto delito que la influenciadora había cometido, pues al parecer, Epa cree que esto se debe por un dinero que no le prestó a Yoli cuando estaba haciendo planes de instalarse en Europa.

“Que es que yo la estoy destruyendo por la suma de dos millones de pesos. ¿La suma de dos millones de pesos? Yo la estoy destruyendo a ella por mala persona, por la forma en que trata a las personas, por la forma en que es (…) Si hubiera sido por ese dinero, entonces yo le hubiera cortado porque soy una persona cortante, entonces le hubiera dejado de hablar en el momento en el que yo ya hubiera pisado suelos (europeos) o en el momento que me hubiera dicho no, y ya está, entonces por ese dinero no es”.

La Barbie manifestó que cuando era amiga de Epa Colombia, ella se creía con “un gran poder” y que por lo tanto podía hacer lo que ella quisiera, por lo que cansada de recibir mensajes por parte de uno de sus trabajadores decidió enviarle un contundente mensaje.

“¿Por qué fue? Por la manera en la que ella trataba a la gente, creía tener un gran poder para destruir a las demás personas. <<No querida, es que yo soy la Epa Colombia, linda, nadie puede conmigo querida, ningún, ningún, ñeñé>> ¿Cómo así? Eres muy mala persona y prefieres tirar la plata desde los helicópteros. Usted monta ese video tirando plata por segunda vez, te destruyo, es que, es más, no montes, monta o haz lo que quieras, pero yo te voy a destruir y tú lo vas a ver, lo vas a ver, porque a esas personas malas, yo no soy de que hay que esperar a que Dios, no. Hay que darle de su propia medicina. Ella destruyó a muchas personas ahora le toca a ella.