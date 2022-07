Anthony Hopkins disfrutó su domingo a ritmo de ‘La pollera colorá'

Anthony Hopkins encendió las redes sociales en la mañana de este domingo. El actor británico sorprendió a sus seguidores al publicar un video en donde el baile y la música colombiana fueron protagonistas.

El hombre de 84 años conocido por personajes como el psicópata Hannibal Lecter y por obtener dos premios Óscar, sale bailando ‘La pollera colorá’, cumbia típica de la región andina de Colombia. Junto al video había un texto que decía: “Sunday Summer Vibes”. En el corto el actor se muestra feliz de compartir el momento con sus seguidores.

No es la primera vez que el artista enamora a sus seguidores con un baile, pues en la versión número 94 de los Premios de la Academia mostró sus mejores pasos al ritmo de salsa, la canción de esta ocasión fue Llorarás, de Oscar d’León, artista venezolano.

El video, que tiene colgado en su cuenta de Tik tok, ya cuenta con más de 72.000 me gusta y en Twitter ha sido reproducido casi 500.000 veces. Recordemos que la más reciente actuación de Hopkins fue en el drama 'The Father', una película que cuenta la historia de un padre con demencia senil, la misma que ayudó a obtener un Óscar como mejor actor principal.

El actor está casado desde el 2003 con la también actriz y productora bogotana Stella Srroyave, de quien quizás ha aprendido sobre la música latina, que de por cierto, gusta mucho en el exterior.

La películas en las que Anthony Hopkins ha participado

El actor, compositor y director nacido en Margam, Reino Unido, ha sido conocido por múltiples películas, una de las más importantes es Hannibal Lecter, en donde interpreta al personaje psicópata, también actuó como malo en las películas The Silence of the Lambs, Hannibal y Red Dragon.

Por si te lo perdiste: Yina Calderón se disculpó públicamente con Lina Tejeiro

También se ha destacado por sus papeles como: El hombre elefante, The Hunchback of Notre Dame, The Bounty, Drácula de Bram Stoker, Howards End, Lo que queda del día, Shadowlands, Leyendas de pasión, Nixon, La máscara del Zorro, y Noé. Es recordado porque en el 2012 dio también vida al mítico Alfred Hitchcock, cineasta de suspenso, en la película Hitchcock.

En el cine con corte más comercial también ha participado, como lo fue con el personaje de Odín en el Universo cinematográfico de Marvel dentro de la trilogía de Thor, además, trabajó en la quinta película de la saga de Transformers.