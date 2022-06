“Lo siento, yo soy cursi”: Andy Rivera lloró al visitar Las Dunas de Maspalomas

El cantante de música Urbana Andy Rivera se encuentra desde hace varios días en territorio europeo para grabar su próximo videoclip. El artista dejó ver que una de las locaciones serán Las Dunas de Maspalomas situado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, al sur de Gran Canaria en España.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de más de cinco millones y medio de seguidores, el cantante “Alguien más” se mostró muy feliz de visitar por primera vez las inmensas tierras de un desierto.

Andy destacó que la energía que se sentía en aquel lugar se sentía como magia, tanto que manifestó quedarse a vivir en aquel lugar. De hecho, se percató de que en las palmas se encontraban pajaritos, lo cual representan para él un buen presagio.

“Nunca había estado en un lugar así (emoji llorando) ni se explicar lo que se siente ver algo tan lindo. La energía del lugar es muy mágica, es muy grande, muy atrapadora. Me quería quedar a vivir (…) Yo no sé porque dónde llego me acompañan pajaritos”, manifiestó el artista mientras se dirigía hacia las Dunas.