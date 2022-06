Andy Rivera dedicó tiernas palabras a Jhonny antes de su presentación

El cantante de música urbana Andy Rivera es uno de los artistas que más suele compartir tiempo con su padre, el también cantante de música popular Jhonny Rivera. Y es que desde que supo que su destino era ser artistas al igual que su progenitor no ha parado de agradecerle por todo su apoyo incondicional.

Así lo dejó ver recientemente durante un concierto en Duitama en el que estuvieron juntos, pues Andy fue el encargado de presentar a su padre ante la decena de asistentes que estaban en el lugar. Para hacer la presentación más significativa, el intérprete de “Alguien más” dedicó unas tiernas palabras de agradecimiento a su padre.

Y es que según se le oye decir, Andy Rivera siempre ha visto en su padre una muleta para salir adelante, una inspiración para cumplir sus sueños y no desfallecer.

“Esta canción me devolvió el sueño de la música, mi gente. Yo pensé que me iba tocar dedicarme a otra cosa, porque mi música ya no gustaba tanto, pero mi angelito siempre ha estado ahí. ¿Saben quién ha sido esa muleta para mí? Mi señor padre. ¡Con ustedes Jhonny Rivera!”, se le escucha decir a Andy antes de que su padre suba al escenario y lo reciba con un gran abrazo.

“Se podrá sentir más orgulloso? Hijo millones de gracias por esas palabras tan lindas y tan desde tu corazón”, fue el mensaje con el que el cantante de música popular compartió el corto audiovisual.

LA REACCIÓN DE LOS INTERNAUTAS A LAS PALABRAS DE ANDY

El video, que fue publicado el pasado lunes 13 de mayo en la cuenta oficial de Jhonny Rivera, quien actualmente tiene cerca de tres millones de seguidores en la plataforma, ya acumula más de sesenta y seis mil ‘Me gusta’ y más de mil comentarios, entre los que destacaron:

“Uyyy papi me hizo salir las lágrimas, mis respetooss para los dos”, “Auyyyyy que bellezaaaaa”, “Que gratificante para uno como padre”, “Ese hijo me parece tan bello con ese papá, tan lleno de amor, respeto y orgullo hacia el”, “Los mejores padre he hijo, mi admiración total pa' los dos”, Los mejores padre he hijo, mi admiración total pa' los dos”, “Los mejores padre he hijo, mi admiración total pa' los dos”, “Que orgullo tanto de uno del otro. ese amor tan sincero”, “Lo más hermoso, que ejemplo de padre e hijo los admiro demasiado”.

