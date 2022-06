Jhonny Rivera conmovió al recordar anécdota con su padre

El cantante colombiano de música popular Jhonny Rivera es tal vez uno de los artistas del género que más interactúa con sus fanáticos por medio de las redes sociales, pues constantemente se le ve realizando dinámicas en las que incluye a los internautas o simplemente contando anécdotas de su vida, ya sean recientes o de varios años atrás, como lo hizo en esta ocasión en donde recordó una experiencia de su infancia mientras conducía en plena madrugada para dirigirse hacia el aeropuerto y cumplir con un asunto de trabajo.

UN RECUERDO DE SU INFANCIA QUE LO MARCÓ DE POR VIDA

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde cumula cerca de tres millones de seguidores, el intérprete de ‘Timido’ apareció en plena madrugada para compartirle a los internautas un recuerdo que se le había aparecido en su cabeza mientras conducía hacia su destino.

Según narró el cantante, el conducir en la madrugada para él no era un sacrificio ya que, de hecho, esto le traía lindos recuerdos de su infancia junto a su padre José Óscar Rivera Gómez, quien falleció hace un tiempo por complicaciones en su salud.

“Les cuento que cuando yo madrugo siempre se me devuelve la película a mi niñez, a mi adolescencia, cuando madrugaba a arrear las vacas para que mi papá las ordeñara mientras nosotros nos alistábamos pa’ irnos pal colegio”, comenzó narrando el cantante de música popular.

Y es que, a raíz de esto, el artista siempre vio el amanecer, pues era una tarea que hacía a diario para ayudar a su padre en el trabajo: “Yo siempre vi el amanecer, siempre vi amanecer, porque desde niño siempre he madrugado. Desde que tengo uso de razón. Mi papá era de 4:30 de la mañana todos los días”.

De hecho, recordó que una de sus seguidoras le preguntó horas antes cómo hacía para madrugar sin que esto le causara pereza o algún tipo de molestia al momento de hacerlo.

“Anoche me preguntaba una seguidora: Jhonny, ¿Usted cómo hace para madrugar y que no le dé pereza? Entonces le aconsejaba yo, lo único que funciona es no pensarlo. Tenga, arranque de una”, manifestó Rivera mientras conducía su automóvil rumbo al aeropuerto.