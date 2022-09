Andrea Valdiri enseñó videos del momento exacto en que robaron su celular

La creadora de contenido barranquillera Andrea Valdiri volvió a tocar el tema sobre el robo del que fue víctima en su propio evento, el cual había organizado para presentar oficialmente su sencillo musical.

Pues recordemos que la influenciadora había debutado junto a su cuñado Mr Antony titulada “De Revista”, por lo que alquiló una discoteca para agradecerle personalmente a todos sus fanáticos por el apoyo. Sin embargo, la diversión se vio opacada en el momento en el que le robaron su celular.

A pesar de que hizo el intento de recuperar su IPhone ese mismo día al dirigirse a los asistentes desde la tarima, no fue posible. Aun así, la influenciadora no se dio por vencida y armó todo un plan junto a su familia y amigos para dar con la persona que la robó.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de nueve millones de seguidores, Andrea Valdiri narró cómo fue la travesía para recuperar su celular y hasta enseñó video de la persona que lo había tomado inescrupulosamente.

Valdiri reveló que luego de que le fuera robado su celular recibió un mensaje para supuestamente ubicarlo, pero en realidad era un mensaje enviado por las personas que lo tenían en su poder para conseguir la clave y tener acceso de forma segura.

“No era ni siquiera el celular que me dolía Machi, porque de todos modos hay miles de personas que hacemos mucho sacrificio para conseguir cosas en la vida y de verdad que era la rabia, el irrespeto”.

Sin embargo, y a pesar de que la mujer logró tener de nuevo el objeto en su poder, el momento de alegría por recuperarlo se vio nuevamente opacado, pues resulta que al momento de tener el celular en su poder se enteró que la persona que lo había robado había borrado absolutamente todo lo que allí tenía almacenado; desde fotos y videos del nacimiento de Adhara, hasta pautas grabadas para sus clientes.

Valdiri expresó que apenas supo dónde podía ubicar al hombre tomó las llaves de su carro y se dirigió hacia el lugar y que lo único que pensó en tenerlo al frente fue brindarle unas palabras para hacerlo reflexionar.

“Yo decía, bueno, qué hago, porque a la final tienes muchos sentimientos encontrados: como rabia, ira, y tú sabes que todo eso a la final te enferma. Entonces yo simplemente lo quería ver y le quería dar un mensaje. No sé si le retumbé el corazón o la conciencia o no sé qué carajo, pero yo a veces quiero cambiar este mundo tan podrido… En ese momento creí que no todo era violencia y que de alguna u otra manera tenía que hablarle con él y darle un mensaje, entonces eso fue lo que hice”.