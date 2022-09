Andrea Valdiri envió contundente mensaje a los amigos de lo ajeno

La creadora de contenido y bailarina profesional Andrea Valdiri reapareció en las redes sociales tras cuatro días ausentes para enviar un contundente mensaje a los amigos de lo ajeno, pues la mujer había sido víctima de robo en un evento organizado por ella misma para presentar oficialmente su sencillo musical.

Y es que la influenciadora había lanzado su nueva canción junto a su cuñado Mr Antony titulada “De Revista”, por lo que alquiló una discoteca para agradecerle personalmente a todos sus fanáticos por el apoyo. Sin embargo, la diversión se vio opacada en el momento en el que le robaron su celular.

Desde la tarima del lugar ella se dirigió a los asistentes para decirles que le habían robado el celular, en ese momento se escucha un coro de las personas presentes cantando: “Que lo entreguen, que lo entreguen”.

Ahora, tras varios días ausente, Andrea decidió re aparecer a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de nueve millones de seguidores, para revelar que su celular sí había aparecido, pero que su descontento era bastante grande.

De hecho, aclaró que el robo no fue parte de ninguna estrategia de Marketing para que el lanzamiento de su canción sonara en los medios de comunicación como muchos pensaron, sino que realmente había sucedido.

“Es me habían robado mi paz y mi tranquilidad y no es el hecho de un celular, porque encontré mi celular, no me di por vencida (…) Es el irrespeto con el que no estoy de acuerdo, porque tú le estás quitando esa ilusión a esa persona... Todo en la vida se paga, mira ve, la personas que estamos aquí en la tierra no se van sin pagar la cuenta”.