"Me vas a encontrar" Andrea Valdiri no toleró que Yina mencionara a sus hijas

En las últimas horas la empresaria y creadora de contenido barranquillera Andrea Valdiri sorprendió a sus millones de seguidores con un carrete de fotografías donde posó con unos vestidos de lana, con unos looks poco inusuales que terminaron convirtiéndose en la manzana de una nueva discordia con la empresaria de fajas, Yina Calderón.

Esto debido a una comparación que hizo uno de los internautas, asegurando que su peinado con moñitos y pelitos parados de colores la hacían parecerse a la ex protagonista de novela, comentario, que no fue para nada del agrado de Andrea quien rápidamente respondió: "omitir hay niveles, hermana”. Minutos más tarde Yina reaccionó a su comentario, sacándole a flote unas polémicas de su pasado.

“’Señora’ claro qué Sí hay niveles de niveles y el suyo es el más grande tan grande que acabó el matrimonio de una Jaramillo, que le importó un C…. Si había o no hijos, si era o no casado…. Pero cómo ahora tienen plata y ‘fama’ se creen la chimba y las súper ‘señoras’ jamás quisiera estar a su nivel… y por respeto a sus hijas no le digo más!! Calladita mamita que usted sabe cómo es la cosa”, escribió Yina Calderón.