Andrea Valdiri sacó su lado más malvado al recrear escenas de icónicas villanas

La creadora de contenido y bailarina profesional Andrea Valdiri logró sorprender una vez más a sus cientos de seguidores al sacar a relucir su talento para la actuación. Y es que, aunque la mujer ya había demostrado esta habilidad a través de sus videos, en esta ocasión llevó su capacidad más allá al interpretar icónicas escenas de villanas de la televisión latinoamericana.

Según manifestó Valdiri, en ese momento se encontraba grabando un contenido para la empresa de su esposo Felipe Saruma en el que debía ser la antagonista, por lo que aprovechó el momento y su vestimenta para llevar a cabo las escenas de tres reconocidas telenovelas mexicanas.

“Como dicen mis amigas las Machis, La Usurpadora. Que divino, mira glam, Venecia, París. Voy a actuar, me voy a meter en el papel, hermana, que me tocó en Catrina. Esta mujer, es una mujer p*rra vieja, hermana, que le encanta la dineraaa, y embaucó a un tipo”, explica Valdiri sobre el porqué de su vestuario.

De esta manera, luciendo un traje rojo en satín con un gran escote, una boina blanca estilo francés y unas largas extensiones acompañadas de un recargado maquillaje, la influenciadora enseñó en simultaneo las cortas escenas mientras ella las interpretaba.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de nueve millones de seguidores, la influenciadora compartió las divertidas y muy llamativos escenas.

La primera de las escenas estuvo basada en la icónica frase de Teresa Chávez, quien es interpretada por la hermosa actriz Angelique Boyer, y cuya producción lleva el mismo nombre de la protagonista.

“Porque entre ser y no ser, yo soy. Soy todo lo que he querido y estoy feliz, porque siempre logro todo lo que me propongo”, se escucha repetir a Valdiri.