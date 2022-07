“El mejor cumpleaños de todos”, Andrea Valdiri agradeció por un nuevo año de vida

La creadora de contenido digital Andrea Valdiri se encuentra este sábado 23 de julio celebrando su cumpleaños número 31 junto a su familia y amigos más cercanos. La hermosa mujer reveló que, aunque no pensaba realizar nada para esta fecha especial, fue su esposo Felipe Saruma quien se encargó de absolutamente todo.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de ocho millones y medio de seguidores, la bailarina barranquillera decidió publicar un audiovisual para agradecer a sus seguidores, familia y amigos por todo el cariño y amor que había recibido en este día especial.

De hecho, Andrea reveló que quien estuvo detrás de esta hermosa celebración familiar fue Felipe Saruma, pues desde un principio ella no pensaba realizar ningún tipo de fiesta debido a los diversos compromisos que tenía por estos días.

“Voy a decir algo Machi, el mejor cumpleaños de todos. De verdad que yo no iba a hacer nada, o sea, les cuento, yo estaba muy ocupada, tenía mucho trabajo, tenía un viaje, entonces no me daba el tiempo como de organizarlo y Saru me preguntó: Ve amor, ¿A ti que quieres que te regale? Y yo le dije: Amor, lo que te nazca de tu corazón, pero quiero vivir como cosas de niñas así con mis hijas, con la familia, algo más tranquilo y bueno, a él se le prendió la bombilla y me hizo todo esto y cumplió todas mis expectativas”, explicó la creadora de contenido.

Además de esto, Andrea Valdiri manifestó ser una mujer bastante afortunada al contar con la compañía de un hombre como Saruma, y agradeció a Dios por permitir que él llegara a su vida a llenarla de alegría.

Es un hombre muy especial, le doy gracias a Dios por regalarme a ese hombre a medida, y a mis 31 años Machi, yo lo que he aprendido es que lo más importante es la familia y las personas por encima de lo que sea Machi. O sea, me siento orgullosa de todo lo que he logrado, de todo lo que he conseguido, alcanzado. De verdad que, la fiesta sigue, ahorita me dicen que ahora sigue, no sé qué sigue Machi”, manifestó la barranquillera mientras disfrutaba de la tranquilidad de su hogar.