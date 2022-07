¿Quién es Andrea Valdiri? Historia, curiosidades y edad de la bailarina

Andrea Valdiri es una de las creadoras de contenido más importantes de Colombia, ya que con sus más de 8.6 millones de seguidores en Instagram, cautiva día a día a sus fanáticos. ‘La Valdiri’, como se le conoce en Internet, es acreedora de una bella familia compuesta por su esposo, el bumangués Felipe Saruma, además de sus dos hijas: Adhara e Isabella.

Por eso, te traemos algunas curiosidades emergentes a su vida, las cuales resultan de interés para gran parte de nuestro público. De este modo, podrás conocer a profundidad quién es Andrea Valdiri.

Andrea Ospino Valdiri es una bailarina, empresaria e influencer, nacida el 23 de julio de 1991 en Barranquilla, Colombia. Se considera una persona “apegada” a su familia, ya que desde pequeña sus padres le han inculcado el amor hacia esta. Tiene dos hermanas: Fairuz y Shujam.

Además, la popular mujer es madre de dos hermosas niñas: Isabella, quien es la mayor, y Adhara, quien cumplió hace poco un año de vida.

Asimismo, en la actualidad sostiene una estable relación con el también influencer Felipe Saruma, de 23 años.

Muchos de los seguidores de la barranquillera se preguntan acerca de la edad de Andrea Valdiri, teniendo en cuenta su alto reconocimiento en el país.

Pues bien, la impactante mujer tiene actualmente 31 años. Esto es un dato sorprendente, ya que luce espectacular en su tercer decenio, con una tonificada figura que enamora todos los días a su fanaticada.

Adicionalmente, la también empresaria ha admitido en diversas ocasiones que se ha sometido a diversos tratamientos estéticos como lo son: el botox, la rinoplastia y la marcación abdominal.

Han sido muchas las cuestiones por las cuales esta celebridad digital se ha dado a conocer. Aquí repasamos algunos aspectos importantes de la historia de Andrea Valdiri.

Primero, hay que aclarar que fue madre a los 18 años cuando estaba a puertas de entrar a la universidad; sin embargo, ha dicho en repetidas ocasiones que el padre de su hija mayor, Isabella, no se hizo cargo de ella. Actualmente, la pequeña tiene 11 años, los cuales los festejó en el mes de marzo.

Por otro lado, tuvo una relación con el cantante Lowe León, quien es el papá de su hija menor, Adhara. Esta es muy controvertida, ya que en diversidad de ocasiones el hombre ha desconfiado del rol de madre de Valdiri. Asimismo, según Andrea, ha estado ausente en muchos de los momentos importantes de su hija.

Pero Lowe ha desmentido en algunos espacios que esto no ha sucedido. Por ejemplo, en una entrevista que tuvo con Canal RCN afirmó lo siguiente:

Nunca he evadido mi responsabilidad de ejercer mi paternidad, yo no tengo corazón pa ’eso, la sangre llama.

Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que la barranquillera rehiciera su vida, ya que en abril del 2022 se casó con el bumangués Felipe Saruma, quien es siete años menor que ella.

La ceremonia fue altamente lujosa, incluso muchos de los seguidores de ‘La Valdiri’ tuvieron la oportunidad de acudir a la importante fiesta que tuvo como recuerdos celulares de marca iPhone.

Una de las características fundamentales de su presencia es la increíble capacidad que tiene para bailar. Constantemente a través de su cuenta de Instagram, Andrea publica clips de sí misma al ‘son’ de canciones que están en tendencia.

La mejor, parce. Me encantó. Divina, siempre me encantó esta mujer. Me encanta como bailas ya quisiera bailar así, son algunos de los comentarios de sus seguidores.