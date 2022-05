Ana María Medina envía bellas palabras a su hermano en su cumpleaños

La talentosa actriz colombiana, Ana María Medina, se mostró orgullosa de su hermano y le dedicó unas tiernas palabras en el día de su cumpleaños.

En su cuenta de Instagram con más de 140 mil seguidores, la actriz subió varias fotos de su ser querido y recordó, en la descripción del post, aquellas cualidades que más ama de su hermano.

Pero los agradecimientos no quedaron allí, Ana María agradeció y recordó algunas anécdotas que tuvo que vivir en su infancia y que fueron mucho mejores al lado de su hermano.

“Por fortalecer mi autoestima esa vez que me llevaste a hacer un cambio de look en plena adolescencia, pero en el colegio me apodaron el niño champiñón Medina todo un año. Por ir a mi excursión de chaperón para dejarme a mí como tu chaperona. Por ser el tío que eres con Lolo y consentirlo tanto como a mí. Por ser el divertido de la familia, por no juzgar a nadie y ser amigo de todo el mundo” finalizó.