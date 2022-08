Amparo Grisales reveló su secreto para lucir radiante a su edad

La bella actriz manizalita Amparo Grisales es sin duda una de las mujeres más sonadas y admiradas de Colombia no solo por su carrera artística y actoral sino también por el esbelto cuerpo y rostro que luce, a sus 65 años de edad.

Recordemos que desde hace varios años, este es uno de los temas que más de qué hablar en el país cafetero, pues muchos siguen incrédulos a que de manera natural, "La Diva de Colombia" pueda seguir luciendo un cuerpo y piel tonificada.

Ante esto, la cafetera ha aclarado en varias ocasiones que entre sus trucos más efectivos está una sana alimentación (ella es vegetariana) disciplina en sus rutinas de ejercicio, tratamientos de cuidado para la piel y hasta sumergirse en tinas de agua con hielo, que no solo es bueno para la salud física sino también para la mental.

Sin embargo, su secreto más importante no está allí y lo reveló hace poco en una entrevista para un medio ancional, donde resaltó el factor primordial para lucir radiante a su edad.

Tu tienes que ser egoísta contigo mismo, para poder. Si tu no te amas a ti mismo tu no puedes amar a nadie, entonces tu tienes que, desde ti mismo, tener ese egoísmo, primero me pulo, primero me perfecciono yo, primero estoy divina, primero tengo cosas que dejar, que enseñar, que transmitir, energía linda, bonito tood, para poder todo esto, acumularlo y enseñarlo por lo menos transmitirlo y como energía, pasárselo a las demás personas.