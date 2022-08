Anuel AA reveló los deseos que tiene Yailin por ser mamá

Desde hace varios meses quen el cantante boricua Anuel AA oficializó su relación con la también cantante y rapera dominicana Yailin la Más Viral, con quien hace tan solo unas semanas dio el "sí" en la vía legal, tras casarse por lo civil. Además, aseguraron que en pronto se vendrá la boda del año, al consumar su amor ante los ojos de Dios.

Desde entonces y aunque algunos se empeñan en recordarle a la colombiana, Karol G, Anuel se ha mostrado plenamente enamorado de su ahora esposa, con quien constantemente tiene amorosos y millonarios detalles. Por parte de la dominicana las muestras de amor y planes a futuro tampoco se hacen esperar.

Como muestra de ello está su más reciente Instagram Live, donde en medio de lo que parecía una conversación de amigos, Anuel hizo una fuerte revelación sobre los planes a corto plazo que tiene su esposa para ellos, con lo que sin duda escalarían de nivel su intensa relación.

Se trata de las latentes ganas que tiene la también creadora de contenido por ser mamá pronto, pues sueña con ver crecer en su pancita el fruto de su amor con Anuel. Así se conoció dentro de la transmisión, donde la dominicana se vio fascinada compartiendo con un pequeño, a lo que su pareja aprovechó para revelar los grandes deseos que ella tiene por tener un hijo con él. Tras esto, su amigo aprovechó para bromear con la posibilidad de que fueran trillizos.

"Mírenla a ella allá, ella me mira allá disque "uy qué" con cara de Panky que tiene..."dice Anuel, a lo que su amigo le dice, "¿tu te imaginas trillizos Yailin, trillizos?". A esto, Anuel respondió con cómico mensaje "tu te imaginas, seríamos un equipo de fútbol, imagínate, yo y Yailin en el carro y los tres nenes atrás, se acabaron los lamborghini".

Yailin ya ha confirmado sus deseos de ser mamá

Recordemos que hace unos meses los cantantes contestaron si planean tener hijos luego de su inesperado compromiso, a lo que dijeron:

"Ay Dios mío, que sean los que Dios mande para acá", confesó el puertorriqueño en entrevista con People en Español, destacando lo buena madre que sería la dominicana.

Yailin por su parte se vio más motivada a ser mamá pronto: Me gustan los niños, a veces me siento con algún niño o niña y vuelve el tiempo atrás. Me siento pequeña, me pongo como un muchacho a meterle conversación", dijo.

Historia de amor de Anuel y Yailin

Recordemos que la pareja comenzó sin mayor expectativa por parte de los internautas, que pensaron que se trataba únicamente de una aventura, posterior a la sonada ruptura entre el puertorriqueño y la cantante antioqueña Karol G.

Sin embargo, han demostrado que su amor es mucho más fuerte que las críticas que han tenido que soportar y ahora, están disfrutado de su vida como esposos y abriéndose camino para construir el hogar que ambos sueñan cosechar.