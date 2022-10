Ex de JLo parece no haberla olvidado y le mandó un emotivo mensaje

No debe ser fácil superar a JLo. Y es que esto es lo que debe estar viviendo Alex Rodríguez, reconocido exjugador de beisbol, pero también recordado por ser el último novio de Jennifer López, todo esto antes de su relación con Ben Affleck, con quien por estos días vive un idilio de amor.

Hace algunos meses López y Affleck celebraron su segunda boda, situación por la cual le preguntaron a su ex, pero este no quiso hablar del tema en concreto, pero con lo que no se cortó la lengua fue cuando le preguntaron directamente por ella, a lo que él mismo respondió: “con ella viví una muy buena experiencia”.

El piropo más grande del exjugador de la MLB fue cuando le consultaron por si se arrepentía de lo vivido con la cantante latina, a lo que rápidamente respondió que no; pero ahí no se quedó su respuesta, pues esta dejó sorprendido a muchos, ya que expresó cosas muy emotivas sobre su expareja.

Es la persona más talentosa que he conocido, además de trabajadora. Creo que es la artista en vivo más importante del momento

Cabe resaltar que la relación del deportista con la actriz y cantante inició en el año 2017, y se comprometieron dos años después, pero con la llegada de la pandemia las cosas se enfriaron, y la relación llegó a su fin, y fue ahí cuando Affleck volvió a aparecer en la vida de JLo, y el reencuentro ya va en dos matrimonios.

Recordemos que con el protagonista de Batman ya había estado comprometida, todo esto en el 2022, pero en aquel momento las cosas no progresaron y la relación terminó. Tras esto ella tuvo otras parejas con las que también se comprometió, y con muchas de ella se alcanzó a casar, como es el caso de Marc Anthony, cantante con el que tiene dos hijos.

Alex Rodríguez recordó a los hijos de Marc Anthony

Para finalizar, Rodríguez le dejó un mensaje a los menores, y explicó que les tiene un gran cariño, además de comentar que ellos son personas maravillosas, hermosas e inteligentes.