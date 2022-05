Alejandra Villafañe explica las emociones que le generan los castings

En su cuenta de Instagram con más de 80 mil seguidores, la hermosa actriz y modelo colombiana, Alejandra Villafañe, publicó un curioso video en el que parece que está haciendo una escena de llanto y decepción.

Esta talentosa actriz, quien recientemente contó cómo llegó a su vida su papel de La Nieta Elegida, escribió en la descripción del post cómo la hacen sentir los castings antes, durante y después de hacerlos.

“Mi manager dice que me enamoro de todos los castings que hago, ella puede ver que tan bien o no tan bien lo hice, ¡lo que no puede ver es como los lloro cuando me dicen que no quede jajaja! De los que más me enamoro son de esos que me sacan profundamente de “mi”. Gracias acting, me haces sentir tan viva todos los días de mi vida. @mafepalaciotalentmanager” escribió la bella artista.