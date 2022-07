Aida Victoria y Naldy sacaron a la luz detalles bastante íntimos

El nombre de la creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano se apoderó hace unos días de las tendencias digitales al hacerse latente fuertes especulaciones que aseguraban, que la mujer habría terminado su relación con el cantante de música urbana Naldy, por la evidente ausencia que tenían en sus redes sociales, luego de haberse mostrado muy activos y juntos por varios días.

Tras esto, Aida Victoria salió a confirmar que lastimosamente no estaban atravezando por su mejor momento y que por ello, prefería no ser hipócrita y salir a fingir que todo estaba color de rosa, cuando no era así.

“Yo hipócrita no soy, yo veo una gente que se está matando en la casa y viene acá a mostrar la felicidad, yo no. Yo a ti te muestro el amor bonito, la química, la cosa porque eso está pasando y sino te lo muestro es porque no está pasando, entonces sí, ahora mismo no estamos en el mejor momento de la relación, estamos resolviendo cosas", expresó hace unos dís.

Para el contento de sus millones de fanáticos, fue cuestión de días para que esos pleitos en pareja pudieran dialogarse y por suerte, llegar a una solución, tanto así, que se mostraron nuevamente juntos y felices en sus más recientes contenidos, donde incluso el paisa, le reprochó por pelear con él, cuando ella sabía que él la quería tanto.

Picantes confesiones de Aida Victoria y Naldy

Desde entonces, sus contenidos volvieron a activarse en redes sociales y como muestra de ello, está su más reciente ráfaga de historias donde donde se calificaron de 1 a 10, respecto a varias cualidades emocionales e intimas.

"Es un 10 pero..." dijo Naldy, mientras su novia opinó que el no podía tomarse mucho tiempo para pensar, porque de lo contrario le daría un 20. Tras esto, fue ella quien procedió a tomar su turno en la dinámica asegurando que su novio era un "10" pero que le gustaba tener intimidad todo el tiempo y que eso para ella lo convertía en un "20".

Tras esto, dijo que su novio era un 10, pero que la tomaba por el cabello y le golpeaba y por eso se convertía nuevamente en un 20, haciendo de nuevo alusión a un tema en su intimidad.

Fue cuestión de horas para que diversas páginas de entretenimiento digital replicaran los clips, destaando posturas divididas por parte de los fans: unos, elogiando el equipo que han formado y otros criticando que expongan tan seguido su vida privada.

