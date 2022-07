Aida Victoria Merlano da su opinión acerca de compartir gastos con la pareja

Aida Victoria Merlano siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy directa a la hora de hablar de temas polémicos y nuevamente ante sus más de tres millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de Instagram, habló sobre la opinión de una influenciadora paraguaya acercar de pagar los gastos y salidas por mitades con la pareja, a lo que contestó pidiendo que ojalá nunca le pase eso, ya que, según ella, ser mujer cuesta, y que ella tienen estándares altos porque, “se lo merece”.

“Pido a Dios que nunca me pase, sorry, pero cuesta ser mujer, el pelo, las uñas, el gym, cejas, pestañas, ropa, zapato, depilación, maquillaje, perfume, crema, ere eraaaa, Si no tiene al menos para llevarme a comer prefiero pagar para comer con mis amigas. No tengo miedo de tener estándares altos porque sé que me lo merezco”, respondió la paraguaya en sus historias.

Esta respuesta al parecer ha puesto en el ojo de las críticas a la influencer, por eso un internauta le preguntó a Aida Victoria Merlano sobre el tema y la barranquillera no tuvo problema en responder y salió en defensa de la paraguaya, asegurando que lo que ella dice es una decisión personal y no está intentando decirle a los demás que así debe ser y cuestionó a las personas que la critican, por no pensar como ellos y que buscan estandarizar las opiniones.

La opinión de Aida Victoria Merlano

Posteriormente aseguró que de su parte si ella terminara su relación, ella se quedaría con las cosas ya que ella las paga y no está buscando ver con qué se queda de su pareja, aunque aclaró que ese es su pensamiento y no busca que los demás piensen como ella.

“Yo soy del tipo de mujer que si termina una relación se queda con el carro y la casa porque pago el carro y la casa, yo soy el tipo de mujer que no viaja a donde el marido la puede llevar sino a donde se le da la gana, porque puedo darme ese gusto y también soy el tipo de mujer que a su lado tienen un hombre donde puede disfrutarte de su compañía y no está buscando a ver qué le saca del bolsillo, pero esa soy yo”, dijo Aida Victoria.

Sin embargo, afirmó que no se debe idealizar a las mujeres que esperan que todo se los del esposo, asegurando que en algún momento esa dependencia económica podría afectarla siendo humillada y maltratada y que es mejor ser independiente pues el día que ya no sea feliz, se puede ir sin ningún inconveniente.

