Aida Victoria confesó las cosas que más la sacan de quicio

La creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano sorprendió en las últiams hora s asus millones de seguidores al revelar de manera voluntaria "cinco cosas tontas que de verdad la sacan de quicio".

La primera de ellas es su irritación con las personas que piden un ascensor oprimiendo el botón contrario para donde realmente van, según ella, le parece ilógico que no razonen en algo tan básico y sin querer queriendo la saca de sus cabales.

Aspectos que le irritan a Aida Victoria

Posteriormente, reveló que le da mucha irritación las personas que escriben sin usar signos de interrogación, porque siente que no están dando el beneficio de la duda sino que están dando por sentado algo sobre ella sin conocer cómo es realmente y que esto le roba su paz.

Me siento imposibilitada para entablar relaciones con personas que no utilicen signos de interrogación y esto es una realidad, es una confesión, osea si tu vas con ligeresa a afirmar algo que en efecto es una pregunta, yo con tu levedad no puedo, yo siento que tu a mí no me vas a brindar paz.

Culminó ratificando su postura con un ejemplo que al parecer ya ha vivído. "Saliste anoche" fue el término que quiso sentar como ejemplo, dejando claro la gran diferencia que hay entre que le pregunten que hizo la noche anterior y entre que den por hecho que salió.

Vale aclarar que aunque la joven prometió cinco aspecto que le molestaban cuando sucedían, hasta el momento solo hizo públicas dos de ellas, por lo que seguramente en el termino de la jornada, dejará conocer a totalidad su lista.

