Aida Victoria sorprendió con mensaje para su exnovio

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano aprovechó el festejo del Día de la Amor y la Amistad de este fin de semana, para revelar un chat que presuntamente le envió a un exnovio, que la dejó marcada por no haber tenido presente esta fecha.

Según Aida, este hombre además de no recordar la importante fecha, se las quiso ingeniar para no pasar como un desatento, pero en su afán por darle cualquier presente, terminó quedando peor con la barranquillera, ya que ella se sintió doblemente ofendida por el gesto.

Fue por ello, que esta sigue siendo la fecha en que no puede superar lo que pasó y como muestra de ello, está el más reciente chat que esta compartió en sus historias de Instagram, donde quiso desahogarse con lo que sentía y hasta reprocharle por su tacañería de años atrás.

"Hoy amanecí pensando en ti...un día como hoy hace cinco años me puse guapa para ti y me aparecí en tu casa con globos, brownies y regalos para celebrar contigo el amor y la amistad, pero a ti se te había olvidado y venías de la farmacia y me regalaste unos malparidos pingüinos que traías en la bolsa...paso por aquí a decirte que todavía no se me olvida esa mondá aunque me tengas bloqueada", escribió la joven el su chat de WhatsApp.