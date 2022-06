Aida Victoria relató el rechazó que sufrió con un hombre

La creadora de contenido y empresaria barranquillera Aida Victoria Merlano aprovechó sus más recientes historias de Instagram para sincerarse con sus seguidores sobre temas bastante personales e íntimos, de lo que muy fiel a su estilo, no tuvo reparo en responder.

Entre los interrogantes que más llamaron la atención hubo uno donde le preguntaron si en algún momento la había rechazado algún nombre a quien ella le hubiera confesado atracción, a lo que sorprendió confesando que sí.

"Nena por supuesto y ni siquiera fue que me dijo "tu no me gustas", es que yo me le fui de boca y al tipo le valió tres pitos, el tipo me dejó ahí como una loca hablando sola y tirando piedra...entonces ahí es donde tu dices el helado de chocolate es rico y no le gusta a todo el mundo, entonces uno no le va gustar a todo el mundo", expresó Aida.

Sus palabras no quedaron ahí y continuó expresando que cuando una mujer es segura no necesita gustarle a todo el mundo y segundo, que no pueden permitir que ese tipo de cosas la definan, ya que una mujer no debe cambiar para gustarle a alguien, sino buscar a alguien que la quiera y valore con todo lo que es y ofrece.

Otras confesiones de Aida Victoria Merlano

Tras esto, la mujer confesó si en algún momento de su vida ha tenido alguna experiencia paranomal a lo que respondió muy sarcásticamente que sí, que a ella una vez por semana se le mete un espíritu.

Culminó sus respuestas excusándose y aclarándole a sus seguidores que no responde muchos de los mensajes que recibe, porque por día le llegan más de 5 mil "mensajes directos" entonces complica que ella pueda leer y responder normalmente los mensajes.

Recordemos que dentro de esta dinámica Aida también le dio un particular consejo a Shakira "ella debería seguir el ejemplo de Jennifer López, claro, porque es que no hay tusa que dure 100 años ni huevo que no al cure".

Aclaró que estaba hablando de la sonada ruptura que tuvo la mujer, quien se mostró primero muy afectada por acabar su relación con Alex Rodríguez pero que según Aida, una semana después, ya estaba siendo captada con Ben Affleck, con quien está a punto de llevar su amor al altar, tras haber reconstruído la relación que tuvieron hace muchos años atrás.

