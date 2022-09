"Habíamos terminado y aquí está" Aida sobre su relación con Naldy

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano es dueña de los titulares nacionales, tras conocerse en la jornada de este martes que el juez de garantías falló en su contra, por supuestamente haber participado y colaborado en la fuga de su progenitora, la excongresista Aida Merlano, quien en 2019 aprovechó la visita donde el odontólogo Javier Guillermo Cely, para saltar por la ventana del consultorio médico y emprender la huída, con un hombre que parecía ser un trabajador domiciliario.

Aunque en su momento, la influenciadora expresó que no estaba al tanto del plan de su madre y que ella solo se había encontrado con ella en el consultorio médico para saludarla, la Fiscalía siempre la señaló como una de las posibles complices de lo sucedido. Sin embargo, hasta el final la barranquillera defendió que mientras esto sucedió, ella estaba concentrada en su teléfono y sin conocimiento alguno de los planes de su progenitora.

Sin embargo, esto no fue suficiente para que las investigaciones se detuvieran y ahora, según palabras de Aida Victoria, la Fiscalía solicitó 17 años de prisión sin acceso a casa por cárcel, noticia que como se pudo evidenciar en su relato, la tiene devastada. Sin embargo, quiso dejar claro que confía en la justicia y espera que con la ayuda de su defensa, pueda encontrarse la verdad. De hecho, su abogado ya apeló esta petición y espera que la justicia haga su labor.

Fue por ello, que la joven hace tan solo unos minutos quiso hacer una transmisión en vivo para hablar desde su corazón sobre lo que estaba viviendo y lo difícil que está siendo para ella la espera de lo que será su sentencia el próximo martes.

Aprovechó está transmisión para sincerarse sobre uno de los temas más interrogados en las últimas horas y es su relación con el cantante de música urbana, Naldy, con quien se ha evidenciado una distancia desde hace varias semanas. Aida, rompió su silencio y confirmó que su noviazgo llegó a su fin, pero que pese a ello, el está con ella acompañándola y apoyándola en todo este proceso.

"Uno en las situaciones jodidas es que sabe quién es la gente real y el está conmigo aquí y antes de esto nuestra relación...ósea, nosotros no estábamos juntos antes de esto y sabes, el está aquí conmigo, a él no le importó "es que hay, yo soy el exnovio" y aquí esta, en situaciones así es que uno sabe quién es quién y el cariño si es sincero o si no lo es...", expresó muy conmovida Aida Victoria.