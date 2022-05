El pequeño Bikini con el que Aida Victoria robó suspiros

Aida victoria Merlano sigue apoderándose de las tendencias digitales, esta vez, por posar de manera muy sensual con pequeño bikini rojo, que dejó al descubierto sus líneas de bronceado, sus curvas de infarto y algunos tatuajes en zonas ocultas, que pocos reconocieron conocer de antes.

Estas sensuales instantáneas se dieron en su más reciente publicación de su cuenta oficial de Instagram, donde se mostró primero en una pose alargada, después en un plano medio donde mostró sus curvas a plenitud y finalizó con un sútil Boomerang, donde una pose de perrito y una coqueta mirada, fueron suficientes para arrasar con los elogios de sus milo nes de seguidores.

"Cuando lo consigas, te aplaudirán los que antes se burlaban…", fue la frase con la que Aida describiò su carrete.

Bastaron minutos para que su publicación superara los 282 mil "Me gusta" y acumulara miles de comentarios, que en su mayoría, expresaban su fascinación con la sensualidad y belleza que derrocha esta mujer en cada uno de sus contenidos. Otros pocos, aprovecharon para hacer un llamado sobre los contenidos que se comparten en redes.

"Todo lo rico", "Wow que dicho tan cierto..Cuando lo consigas te aplaudíran los que antes se burlaban Me encanta por que es REAL", "Me encanta", "Bellísima y Ummmm", "El panticito se le moja y eso no es normal", "Mamacita", "eres perfecta mi amor" y "buena noche tan hermosas eres bellisima", fueron algunos de los comentarios.

Aida Victoria se confesò en historias

Recordemos que en las últimas horas la creadora de contenido también se hizo tendencia tras haberse confesado a libro abierto en su más reciente dinámica de preguntas, donde reveló desde la experiencia más atrevida que había tenido en la intimidad, hasta cómo hace para convencer a los hombres cuando quiere acostarse con sus parejas.