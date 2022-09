Entre lágrimas, Aida Victoria reveló cuándo se define si va o no a prisión

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano sigue dando mucho de qué hablar tras conocerse que el juez de garantías falló en su contra, por supuestamente haber sido cómplice en la fuga de su progenitora, la excongresista Aida Merlano quien en el año 2019 aprovechó la visita al odontólogo para saltar por la ventana y evadir la justicia.

Desde entonces, la Fiscalía señaló a su hija Aida Victoria como una de las posibles implicadas en lo sucedido y tras casi tres años de investigaciones, solicitaron ante el Juez de la República, el máximo peso de la ley para ella, siendo condenada a 17 años de prisión sin acceso a casa por cárcel, noticia que como se pudo evidenciar en su relato, la tiene devastada.

Defendiendo que es una injusticia lo que están cometiendo contra ella, su abogado Miguel Ángel de los Ríos apeló la petición de la Fiscalía General de la Nación, considerando como improcedente el caso, por la falta de pruebes que vinculen realmente a Aida Victoria en la fuga ocurrida años atrás.

Hace tan solo unas horas, la barranquillera realizó una transmisión en vivo para sincerarse con sus seguidores sobre su caso y para manifestar lo devastada que está con la injusticia que según ella se está dando contra ella.

¿Cuál es mi situación? les explico a la gente que me sigue y me quiere, no a la gente que está aquí por mero chisme...la situación es la siguiente: ahora mismo, el abogado apela la decisión del juez, pero el martes, es que vamos a saber realmente qué va a pasar y es si puedo esperar en libertad la sentencia de segunda instancia o si me voy a un centro penitenciario desde el martes, entonces por eso es más dura esta situación, eso es lo que lo hace más duro, el terror.