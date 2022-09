Aida Victoria detalló la reacción de su familia al saber que no iría a prisión

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano sigue siendo dueña de los titulares en Colombia por todo lo que ha acarreado su proceso legal, donde ayer, se le condenó a 90 meses de prisión (7 años y medio) por presunta complicidad en la fuga de su mamá Aida Merlano y por haber usado un menor de edad (su hermano) para apoyar con esta evasión a la justicia.

Sin embargo, hace tan solo unas horas sorprendió a sus millones de fanáticos con la buena nueva que le dio el juzgado y, es que, hasta última instancia ella podrá gozar de completa libertad.

Tras esto, quiso hacer hace tan solo unos minutos unas transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde reveló detalles que pocos conocieron sobre lo que fueron estos días, cargados de incertidumbre, nostalgia y mucho amor tanto para ella como para sus familiares.

Fue por ello, que quiso revelar cuál fue la reacción que tuvo ella y especialmente su familia, al ver el fallo del juez y al conocer hoy, de primera mano, que si podría seguir gozando de libertad.

"Cuando mi papá supo que no me iban a mandar intramural, yo jamás había visto a mi papá llorar así, mi familia gritó, todo el mundo emocionado, yo me sentía Dios mío Colombia ganó el mundial, ese era el ánimo en mi casa...eso fue como el último gol de James en el mundial, una dicha una felicidad, querían sacar las banderas por la ventana".