Juan Duque despertó reacciones con presunta indirecta para Andy Rivera

Desde hace varios meses que los nombres de Lina Tejeiro, Andy Rivera y Juan Duque son constante tendencia nacional, por la situación amorosa que ha girado en torno a los tres. Primero, por las relación de casi diez años que tuvo la llanera con Andy y que llegó a su final el pasado mes de marzo.

Tras esto, fue que el nombre del cantante y creador de contenido paisa empezó a ser parte de este triángulo amoroso, por la vinculación que muchos comenzaron a ver entre ellos, por comentarios coquetos y dedicatorias, que dieron inicio a lo que hoy es un noviazgo oficial.

Desde entonces, muchos se han mostrado felices por la nueva relación, pero otros, siguen guardando la esperanza de que Lina, esté de nuevo con el pereirano, sin embargo, ella ha dejado claro en varias entrevistas y pronunciamientos, que aunque se amaron y lo intentaron de diversas maneras, hoy ya tiene claro que lo más sano es que cada uno continúe por su camino.

Es así, como hoy Lina y Juan protagonizan una de las relaciones más sonadas e intensas de la farándula nacional, dando constantemente de qué hablar por sus muestras de amor con dedicatorias, detalles y encuentros, que terminan marcados por el romanticismo.

En paralelo, muchos piensan que esta situación desató algún tipo de rivalidad entre el pereirano y el antioqueño, aunque por parte de Juan, inicialmente afirmó solo tener admiración por la carrera que ha hecho Andy, sin preocuparse ni mencionar otros aspectos.

Sin embargo, hace tan solo unas horas, el paisa sorprendió con un inesperado mensaje en su cuenta de Twitter, donde habría enviado un mensaje para novia, trayendo a referencia, una posible indirecta para Andy Rivera, según lo interpretaron muchos fans.

"Vos sos una chim#$, por si ese man no te lo dijo", escribió el paisa en su perfil oficial, a lo que las posturas divididas no tardaron en llegar, unos, elogiando su manera de amar a su novia y otros, criticando que use la imagen de Andy, para sus muestras de cariño.