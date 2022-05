El susto que se llevó Aida Victoria al publicar una foto “sin querer”

La influenciadora Aida Victoria Merlano pasó un gran susto en sus redes sociales. Pues ella publicó una fotografía sin querer y de inmediato más de uno le dejó mensajes por el interno. Y es que en la imagen se ve Aida Victoria Merlano en un ángulo no favorecedor.

Y para la buena suerte de ella, no, no aparecía en alguna situación que le pudiera traer inconvenientes, ni que se pudiera viralizar por la clase de contenido explicito, pero sí por la forma en la que parecía, pues se ve que no era una foto tomada con intensión, sino una acción del celular, ya que ella se ve de frente, pero sin mirar su celular y al mismo tiempo la imagen es borrosa.

Ella dejó la imagen y de inmediato salió contando la historia de cómo se le había llenado el celular de mensajes en el interno de su cuenta de Instagram de todo el mundo diciéndole que si no había visto la foto que se le fue en sus historias. “Yo me asusté, dije, Dios, mi parte íntima en 4K, Cristo atado, pero no, no era grave, era una maric*da”, expresó con risas al final la influenciadora.

También te puede interesar: Aida Victoria Merlano revela por qué no continuó con su marca de lencería.

El video causó mucha gracia porque se le notó el miedo o como ella mismo dijo, “el sofoco”, al pensar que podía estar en alguna situación incómoda o que fuera mal vista por los usuarios en redes sociales. Pero no, no pasó a mayores y esto le volvió el ánimo con el que venía haciendo sus historias en redes.

Aida y sus polémicas

Y es que no es un secreto que muchas veces, Aida Victoria Merlano se ha metido en ciertos problemas, sobre todo por la condición de su mamá y por el contenido que ella publica sin filtros con ella. El más reciente fue su visita a Venezuela para pasar unos días con ella.

Pero también ha estado en el ojo del huracán luego de que hiciera ya dos videos dedicados al mensaje que Ricardo Montaner ha dado en algunos momentos por temas políticos, y por hace poco en el concierto que dio en la ciudad de Bogotá dio un mensaje contundente sobre la política y Venezuela y Colombia, de lo que ella quiso opinar además agregando un video del 2018.

Pero en su más reciente respuesta, Aida Victoria Merlano decidió asumir que le video no era actual pero también responder a la reacción de cantautor venezolano al verse en la cuenta de la influenciadora.

Mira también: La estrategia de Aida Victoria para descubrir una infidelidad