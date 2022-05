Aida Victoria Merlano revela por qué no continuó con su marca de lencería

Aida Victoria Merlano activó la opción de preguntas en su cuenta oficial de Instagram para que sus más de tres millones de seguidores, para que ellos le comentaran algunos de los problemas que tenían, para aconsejarlos, sin embargo, terminó revelando un problema personal que ella tiene y que está relacionado a sus finanzas.

Fueron múltiple las preguntas y mensajes que le llegaron a la realizadora de contenido que aconsejó a una mamá que le manifestó que su hija se fue de la casa para vivir con una persona que ella considera como mala persona, además también le dio consejo a una mujer que recibe malos trato de su expareja, tras enterarse que ella ya tiene otro novio.

Sin embargo, las preguntas no terminaron ahí, pues los internautas siguieron preguntándole acerca de finalizar una relación amorosa ya que una seguidora le escribió que no puede dejar a su novio, aunque sabe que debe hacerlo porque siente que no tiene futuro con él.

A esa internauta, Aida Victoria Merlano le aconsejó que no se deje abrumar por el amor y le sugirió que comience a realizar y disfrutar de hacer cosas sola y que se ponga metas personales y luche por alcanzarlas y esto ayudará a que ella se pueda ir mucho más fácilmente.

Más adelante otro internauta le confesó que ella nunca tiene dinero pese a que trabaja mucho, a lo que Aida Victoria recomendó que aprenda a decir que no, o decir “para esto no me alcanza”, cuando reciba invitaciones a salir de parte de amigos sabiendo que no puede gastar dinero en eso, asegurando que así va a poder tener dinero al final del mes.

Las preguntas sobre el dinero continuaron y cuando una fan le escribió que ella ha intentado realizar muchas cosas y ninguna le ha salido, afirmando que debe mucho dinero y que “se siente ahogada”.

La marca de lencería de Aida Victoria Merlano

A esa pregunta, la influenciadora respondió afirmando que el éxito llega después de los fracasos, asegurando que la gente exitosa fracasa mil veces antes de lograrlo y para comprobarlo, puso como ejemplo su propio caso, pues aseguró que actualmente su propia marca lencería, que lanzó hace aproximadamente un año, actualmente está detenido, debido a un mal negocio que ella hizo.

“Al éxito lo precede el fracaso, el éxito es cuando uno de mil intentos, te resulta, mira yo tengo una marca de lencería que lleva ocho meses frenada porque hice un mal negocio y tengo la plata ahí frenada y ahí sigo parqueada”, dijo Aida Victoria en su video.

