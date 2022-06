Aida Victoria mostró la "despelucada" que le hizo Naldy

La creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano y el cantante antioqueño de música urbana: Naldy, siguen siendo tendencia en los medios de entretenimiento nacional y las diversas redes sociales tras oficializar su noviazgo el pasado jueves, luego que el antioqueño se las ingeniara con creativa propuesta en vía pública, donde esta no se resistió y aceptó comenzar una nueva relación con él.

Recordemos que la mujer fue sorprendida con una valla publicitaria gigante en una vía principal, que contenía una foto suya, un código QR que conduce a sugerente video y desde luego, la tensionante pregunta "Aida, ¿quieres ser mi novia?".

Desde entonces, la pareja se ha mostrado muy activa y candente en sus redes personales, donde han dejado saber algunos detalles personales y otros bastante íntimos. Como ejemplo de ello está la más reciente rfáfaga de historias que compartió Aida Victoria, donde mostró cómo le quedó su cabello, a cuenta de una noche con su pareja.

Así lo confesó en su más recientes clips en sus historias de Instagram, donde mostraba con frustración lo despelucado y enredado que tenía su cabello, por lo que habría sido un momento íntimo junto al cantante paisa, Naldy, con quien está viviendo actualmente uno de los puntos más intensos de su relación.

"Te quiero mostrar algo, mar%$& eso no afloja, tengo un nudo en el cabello no sé en que momento pasó (bueno, si sé en qué momento pasó) pero no afloja, de ahí no pasa (su cepillo de peinar)...si te vas a cuadrar conmigo que sea para dejarme así", expresó la barranquuillera, confirmando que su novio habría sido el responsable de su despelucada.