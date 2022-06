El desgarrador video con el que Aida Victoria conmovió en redes

En las últimas horas la creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano impactó con sus contenidos digitales al publicar un desgarrador video que llevó hasta el llanto a más de uno, que afirmó sentirse identificado con la apariencia y palabras que compartió en su más reciente video.

"Cada te amo me desgarraba el alma, su amor dolía, no era buenoo, los besos calídos un día me quemaron, el peso de su cuepro se me vino encima, tanto que me aplastó y ya no era nada, dejé de ser yo para que él fuera feliz...¿a dónde vas así vestida? ¿estás descuidánte no?, esos comentarios al aire me hicieron sentir que ya no valía ni la tierra en los zapatos, su maldita inseguridad acabó conmigo, cuidando salí de ahí empaqué en una caja la poca autoestima que me quedaba y mis ganas de amar...pero corrí tan rápido que la caja se me quedó".