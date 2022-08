Aida Victoria Merlano respondió a críticas por su cambio look

La influenciadora Aida Victoria Merlano respondió a las críticas que ha recibido de algunos seguidores luego de mostrarse con un flequillo.

Recordemos que la joven se ausentó un tiempo de las redes sociales, luego de que confesara que necesitaba espacio para ella misma y que en su regreso reapareciera con cambio de look incluido.

En su nuevo estilo mantuvo su tono negro y su larga cabellera, pero decidió hacerse un flequillo, el cual dividió opiniones.

Debido a que muchos siguen enviándole mensajes sobre su nueva imagen, esta decidió responderles.

“Recientemente me dejé el flequillo. He recibido muchos comentarios de personas a las que no les gustó, así que quiero compartirles la siguiente reflexión” , señaló la joven por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores.

Por su parte, continuó revelando un video en el que con el humor que la caracteriza interpretó un viral audio en redes sociales donde una mujer responde a críticas por su corte de pelo.

“Creemos conciencia. Si no le gusta el motilado, paila, no lo mire, yo me siento bien con el así, yo no me mantengo pendiente del qué dirán, desde que yo esté bien que ruede el mundo a mi alrededor ¿listo? Critiquen lo que quieran que eso a mí no me importa ¿bueno?”, son las palabras que interpretó la creadora de contenido.