Aida Victoria Merlano se refirió a los influencers y el lavado dinero

Si por algo se ha caracterizado la influenciadora Aida Victoria Merlano es por ser una de las figuras públicas que suele tocar diversos temas que son considerados tabú, por lo que en esta ocasión quiso probar una dinámica completamente diferente a la que muchos están acostumbrados a realizar.

Te puede interesar: Aida Victoria reveló el tip infalible para "enloquecer" a una mujer

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de tres millones y medio de seguidores, la creadora de contenido llevó a otro nivel la famosa dinámica de preguntas y respuestas que muchos famosos suelen utilizar para incentivar a los internautas a realizar diversas preguntas incómodas que siempre han querido que les respondan.

“Vamos a hacer preguntas, pero no las típicas, no, no, no, preguntas incómodas, preguntas fuertes, preguntas que tú siempre has querido que un Instagramer te responda, piénsatela bien. Nada convencional, que se prenda esta vaina”, manifestó Aida al activar la famosa herramienta de la red social.

La primera pregunta a la que la creadora de contenido se le midió a responder estuvo relacionada a un tema que ha estado en boca de muchos, pues este ha sonado bastante a raíz de una polémica en la que la empresaria Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, se vio envuelta, luego de que su examiga La Barbie Colombiana afirmara que ella había lavado dinero hace un par de años atrás.

AIDA VICTORIA MERLANO SE REFIRIÓ AL LAVADO DE DINERO

“¿Crees que sí hay influencers que lavan plata?”, fue la pregunta que la creadora de contenido decidió responder de primero.

Aida Victoria manifestó, sin dar nombres propios, que es normal que un influencer “top” tenga bastante dinero, lo que no es normal es que un creador de contenido que no monetiza en plataformas como Facebook o YouTube, tiene baja interacción en lo que publican y no realizan ningún tipo de pauta publicitaria tenga bastante dinero y en ese caso sí es probable que lo haga.

“Yo siento que un influencer top, no se arriesgaría de esa manera, o sea, es obvio que un influencer top tenga mucho dinero, pero esa gente que tiene un montón de seguidores, la interacción muerta, no monetiza con Facebook, no monetiza YouTube, no pauta y tiene supuestamente mucho dinero, a alguien le está lavando”.

De esta manera, la joven influenciadora dejó clara su opinión sobre este delicado tema que ha sonado en los últimos días y que ha afectado directamente a la empresaria Daneidy Barrera, quien al día de hoy ha enviado diversas indirectas a su examiga La Barbie Colombiana.

No dejes de leer: El Mario Casas colombiano que despreció a Aida Victoria