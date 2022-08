Aida Victoria Merlano mostró cómo se veía a sus 16 años

La influenciadora Aida Victoria Merlano mostró a sus millones de fanáticos cómo se veía su cola a sus 16 años de edad luego de que fuera interrogada sobre su figura.

Si bien, la joven ha reiterado en repetidas ocasiones que la única intervención que tiene es aumento de busto, sus seguidores no paran de cuestionarla sobre sus curvas.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, la joven activó la herramienta de preguntas y allí le preguntaron sobre su cuerpo, por lo que decidió revelar una fotografía de ella de espalda donde se le ve poca cola y asegurando que esta le creció gracias a su rutina de ejercicio y a que se puso una técnica llamada hilos, que levanta el músculo.

“Yo solamente me operé los senos, la nalga salió con gimnasio, sí me hice hilos, pero no te ayudan a aumentar el volumen, sino simplemente como a levantar la colita, que se vea más bonita, pero gimnasio para aumentar el volumen y en el abdomen no tengo ni marcación ni lipo”, aseguró.

Aida Merlano despejó varias dudas

Asimismo, la interrogaron sobre por qué no tenía una plataforma con contenido para mayores de edad y ella señaló que por ahora no planea hacerlo, pues no le genera un reto personal.

“Yo no soy una persona pudorosa y tampoco tengo un esquema de moral que me haga ver mal este tipo de cosas, el único tema de por qué no estoy allí es porque no me significa un reto personal, es lo único porque obvio tengo audiencia que me quiere ver en bola y también tengo la facilidad de crear ese contenido porque de hecho me gusta.

Trabajo fácil no es, requiere de disciplina, constancia y creatividad y como en cualquier otro trabajo cuando empiezas de cero te toca bastante duro, lo que yo estoy diciendo es que ya tengo cierta visibilidad que a mí me la pondría muy fácil, estoy hablando de mí”, agregó.

También respondió qué piensa de guardarle luto a un exnovio, señalando que no es a la otra persona, sino así mismo.

De igual manera, la cuestionaron sobre qué piensa de una relación con alguien de 19 y el otro de 39 años, destacando que la edad sí importa.

“A veces uno romantiza ese tipo de situaciones y dice ‘es que para el amor no hay edad’, para el amor sí hay edad porque una persona de 19 está viviendo cosas muy diferentes a una persona de 39, tiene expectativas de la vida completamente distintas y uno no puede saltarse las etapas”, señaló.

