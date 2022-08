Aida Victoria confesó si ha hecho o no alguna campaña fraudulenta en redes

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano se ha convertido en una de las mujeres más influyentes con su contenido en el último tiempo, en donde se destaca por ser una mujer sin pelos en la lengua al momento de hablar y también por su contenido subido de tono.

Recientemente, la influenciadora decidió hacer una dinámica de preguntas para que sus seguidores indagaran de forma abierta y sin tapujos, algo que no pasó por desapercibido ante sus más de 3,4 millones de seguidores.

Mira también: Aida Victoria Merlano no pudo besar a Lina Tejeiro por orden de Juan Duque

¿Aida Victoria está pensando en abrir OnlyFans?

Una de las primeras preguntas que recibió la influenciadora fue acerca de por qué no tenía cuenta en la red social para adultos llamada OnlyFans

Yo no soy una mujer pudorosa y tampoco veo mal ese tipo de cosas, la única razón por la que no estoy ahí es porque no representa un reto personal, porque obvio tengo la facilidad de crear ese tipo de contenido y hasta me gusta. Tengo que aclarar que no es un trabajo fácil, solo digo que ya tengo una visibilidad en redes y me la pondría demasiado fácil.

Asimismo, la influenciadora fue indaga sobre si tenía algún tipo de cirugía estética, pues reveló que la única operación que tiene son sus senos, del resto todo lo ha logrado según contó a punta de ejercicio.

Aida Victoria reveló que ha rechazado sumas millonarias por publicidad

La creadora de contenido fue indagada por un internauta sobre su honestidad y transparencia al momento de publicitar marcas, pues el internauta le pregunto de forma directa si alguna vez había pautado con una marca que no le gustara solo por dinero. Pregunta que la creadora de contenido respondió a su estilo.

Siendo muy sincera, si yo no tuviera ética sería millonaria, porque la verdad he rechazado muchas marcas y sumas altísimas de dinero porque no me gusta la marca o porque me parece fraudulenta la vaina.

Tras aclarar que no acepta hacer campañas de publicidad solo por dinero, decidió revelar un chat en el que mostraba como le explicaba a una persona cercana cómo había rechazado un contrato de 100.000.000 mensuales porque sintió que era falso lo que ofrecía la marca.

La verdad me iba a ganar 100 millones en un mes, pero yo sabía que la vida me los quitaba porque era algo que no me parecía ético.

De igual modo explicó, que así tenga contratos millonarios, la parte que le descuentan en impuestos y demás temas legales era demasiado alta, por eso, hizo el ejemplo con un contrato de 400.000.000 millones en el que realmente la utilidad que le quedaba era casi de la mitad.

Uno se siente millonario hasta que recuerda lo que tiene que pagar en impuestos.

No te puedes perder: Aida Victoria Merlano mostró cómo se veía a sus 16 años

Te puede interesar: Aida Victoria Merlano se refirió a los influencers y el lavado dinero