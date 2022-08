Aida Victoria reveló el tip infalible para "enloquecer" a una mujer

Hace tan solo unas horas, que la creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano aprovechó su cuenta alterna de Instagram, para compartir lo que según ella, es el tip infalible y más efectivo para que una persona, logre satisfacer plenamente a una mujer en la intimidad, explorando la zona íntima de la manera adecuada.

Según Aida Victoria, el secreto está en estimular con movimientos adecuados la zona puntual donde la mujer posee sus famosos "puntos G" o zonas erógenas, que en resumen, es donde conservan su mayor sensación de placer al momento de ser estimuladas.

"Le voy a tirar aquí el dato para que escuche y no repito: va poner la boca así y va a estimular de ladito. Aparte de eso, usted va meter los dedos y mande pa' arriba y va a hacer este movimiento y aparte que está estimulando de ladito y está haciendo este movimiento, con la palma de la mano va a empujar la pélvis porque de esa manera se estimula la parte interna del clíto#$% que usted está masajeando con los dedos, entonces básicamente es esto", expresó Aida Victoria, mientras ilustraba la forma correcta de hacerlo.

Esta confesión y tip, lo compartió la barranquillera en el marco de una entrevista tipo podcast para un famoso grupo de entrevistadores en Colombia. Al parecer, le parece tan poderoso y efectivo, que rescató dicho fragmento para compartirlo en sus redes personales, donde alberga millones de seguidores.

Por si fuera poco, Aida describió esto como el "tip para enloquecer a una mujer" con el que aseguró los hombres y mujeres que quieran satisfacer a otras de su género, la iban a amar. "Hombres, estos tips no se le dan a nadie", "mujeres felices en 3,2,1", "me van a amar" y "después me agradecen", fueron los adjetivos con los que la mujer demostró convencida que su video iba a ser de gran provechó para más de uno.

Aida Victoria mostró sus juguetes y así reaccionó su abuela

Posterior a este clip, la mujer también aprovechó su interacción en Instagram para mostrarse conectando a la batería eléctrica dos de sus juguetes íntimos más efectivos, a juzgar por las declaraciones previas que ella misma ha hecho al respecto.

Lo cómico de esta situación, es que unos minutos más tarde su abuela se contactó por mensajes de WhatsApp con ella, para manifestarle que no había entendido muy bien su última historia, ya que no le hallaba sentido a que ella estuviese poniendo a cargar lo que para abuela, parecía un micrófono para cantar.

-"Nieta, no entendí el estado que pusiste del micrófono", escribió la abuela. +" Abue, invité a unos amigos ahora a hacer karaoke", respondió Aida. -"El rosadito si sé que es, con el que te das rejo", culminó la abuela, a lo que Aida no pudo contener su risa.

Aunque fue una situación cómica para muchos, esto, intensificó las especulaciones de muchos sobre la relación de ella con Naldy y es que al parecer no están pasando por su mejor momento e incluso, habrían terminado su relación. Pues recordemos que es cuando Aida está sola, que más recurre a sus juguetes para autocomplacerse. Sin embargo, vale aclarar que son únicamente rumores, basados en la lejanía de los últimos días entre ellos.

