Aida Victoria Merlano reveló por qué se ausentó tanto tiempo de las redes

La influenciadora Aida Victoria Merlano reapareció en redes sociales luego de ausentarse por un buen tiempo.

Te puede interesar: Presumiendo su nuevo look, Aida Victoria Merlano reapareció en redes

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, la joven volvió a mostrarse presumiendo su nuevo cambio de look.

Además, aprovechó para responderles algunas inquietudes a sus admiradores sobre su repentina desaparición.

Allí un seguidor no tardó en cuestionarla sobre por qué se había ausentado, destacando que necesitaba tiempo para ella y destacar un poco de todo lo que implica ser creadora de contenido.

“La verdad me estaba tomando un break para vivir pa’ mí porque me estaba reventando sola, estaba en un afán desesperado por ser productiva viviendo para trabajar y también viviendo para resolverle los problemas a todo el mundo al punto en el que lo que dije había olvidado vivir para mí”, confesó.

Recordemos que pocos días antes de ausentarse de la red social, confesó a sus seguidores que no se sentía bien y por ello no estaba haciendo tanto contenido como los tenía acostumbrados, pues además manifestó que no le gusta aparentar algo que no esté sintiendo en el momento y prefería no publicar nada que fingir.

Aunque muchos aseguraron que podría tratarse de una crisis en su relación amorosa con el cantante Naldy, se confirmó que están mejor que nunca, pues en medio de la ausencia de la joven, el artista compartió una fotografía junto a ella en medio del viaje que decidieron hacer en dicha pausa.

Asimismo, otro admirador le reiteró lo mucho que la extrañó, a lo que ella destacó que también le hizo falta compartir con sus seguidores, pero necesitaba disfrutar de su vida fuera de las redes sociales.

“Yo también extrañé estar aquí, pero es importante a veces disfrutar la vida más allá de las redes”, dijo.

¿Por qué se cambió de look?

De igual manera, le preguntaron por qué había decidido cambiarse de look y ponerse capul, señalando que sentía que era una buena forma para expresarle al mundo que no solo se trata de un cambio externo, ni también a nivel interior.

“Uno se hace un cambio como para decir no soy la misma”, añadió.

Por ahora, la influenciadora sigue despejando algunas dudas de sus fanáticos y sigue entreteniéndolos con sus ocurrencias como solía hacerlo.

No dejes de leer: Aida Victoria se robó elogios con poderoso mensaje sobre los estereotipos