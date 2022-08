El Mario Casas colombiano que despreció a Aida Victoria

Hace tan solo unas horas, que la creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano aprovechó su cuenta alterna de Instagram, para compartir lo que según ella, es el tip infalible y más efectivo para que una persona, logre satisfacer plenamente a una mujer en la intimidad, explorando la zona íntima de la manera adecuada. Desde luego, fue cuestión de horas para que su nombre se hiciera viral tras este clip.

Por si fuera poco, una shoras después aprovechó su perfil oficial para compartir un nuevo fragmento sobre la entrevista tipo podcast que le hizo un reconocido grupo de entrevistadores en redes, donde le indagaron sobre las experiencias particulares que haya tenido con hombres, que incluso, se hubiesen atrevido a despreciarla.

Ante esto y apra sorpresa de muchos, la barranquillera contó una anécdota a modo de "story time" donde recordó el momento en que quedó flechada con un hombre en un a discoteca, que al final, terminó despreciando tener comunicación directa con ella.

Una vez en una discoteca yo vi a un tipo de lejos, divino este hijue$%& y yo lo veía y yo le hacía ojitos y no sé que tal y el man me hacía ojitos y tal y entonces se me acerca y me pide una foto y yo le dije disque "ahora me la mandas por Instagram" y yo como una boba tres días mirando los mensajes directos, buscando el mensaje del man...yo siento que el tipo en su cabeza dijo "no puedo creer que esta vieja me haya copiado", expresó Aida entre risas.